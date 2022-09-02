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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağında bulunan asfalt plenti şantiyesinde hortum çıktı. Şantiyeye doğru hareket eden hortumu şantiyede çalışan işçiler cep telefonu ile görüntüledi.

Kastamonu 'da bir şantiyede çıkan ve paniğe sebep hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu - Son Dakika

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