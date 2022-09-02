Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu

02.09.2022 11:56

Kastamonu'da bir şantiyede çıkan ve paniğe sebep hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'da bir şantiyede çıkan ve paniğe sebep hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağında bulunan asfalt plenti şantiyesinde hortum çıktı. Şantiyeye doğru hareket eden hortumu şantiyede çalışan işçiler cep telefonu ile görüntüledi.

Hortum sebebiyle işçiler kısa süreli panik yaşadı. Kum yığını üzerinde çıkan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Gözünde kitleyle doğan buzağı, 45 dakika süren operasyonla sağlığına kavuştu Gözünde kitleyle doğan buzağı, 45 dakika süren operasyonla sağlığına kavuştu D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 hafif yaralı D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 hafif yaralı
Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:27:51. #1.12#
SON DAKİKA: Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement