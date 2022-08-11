Kastamonu 'da bir sürücünün aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu köpek, jandarma tarafından kurtarılarak veterinere götürüldü.

Kaynak: AA

Devrekani, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da otomobilin çarptığı köpek jandarma tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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