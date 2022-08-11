Kastamonu'da otomobilin çarptığı köpek jandarma tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da otomobilin çarptığı köpek jandarma tarafından kurtarıldı

11.08.2022 20:23
Kastamonu'da otomobilin çarptığı köpek jandarma tarafından kurtarıldı

Kastamonu'da bir sürücünün aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu köpek, jandarma tarafından kurtarılarak veterinere götürüldü.

Kastamonu'da bir sürücünün aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu köpek, jandarma tarafından kurtarılarak veterinere götürüldü.

Devrekani ilçesi Yaralıgöz mevkisinde otomobilin çarptığı sahipsiz bir köpeğin yol kenarında yattığını gören A.E, köpeğe yardım etmek amacıyla yanında durdu. Yaralı köpeğe yaklaşamayan vatandaş, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu.

Kastamonu il Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ ) Timi, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yaralıgöz mevkisine giderek sahipsiz köpeğe ilk müdahaleyi yaptı.

Jandarma aracına alınan köpek, il merkezinde bir veterinere getirilerek tedavi altına alındı.

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Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı Jandarma ekipleri yaralı köpek için seferber oldu Jandarma ekipleri yaralı köpek için seferber oldu
Kaynak: AA

Devrekani, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da otomobilin çarptığı köpek jandarma tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kastamonu'da otomobilin çarptığı köpek jandarma tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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