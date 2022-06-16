Kastamonu'da birinci sınıf öğrencileri yıl sonu gösterisi sundu

Kastamonu'da Gazipaşa İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, yıl sonu etkinliği kapsamında gösteri sundu.

Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Kastamonu'ya özgü Sepetçioğlu ve halk oyunları ile bale ve çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.

Okul öğretmenlerden Türkan Değirmenci, AA muhabirine, etkinliğin düzenlenmesi için öğrencilerin yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine destek sağlandığını vurgulayan Değirmenci, "Okumayı ve yazmayı çok kısa zamanda öğrendiler. Öğrencilerimiz bu gösteriyi size sunabilmek için çok çalıştı, çok emek harcadı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Göz bebeğimiz çocuklarımıza başarılı eğitim öğretim hayatı diliyorum." dedi.