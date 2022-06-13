Kastamonu'da bozayı, arı kovanını parçalayıp balları yedi - Son Dakika
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Kastamonu'da bozayı, arı kovanını parçalayıp balları yedi

13.06.2022 22:29
Kastamonu'da bozayı, arı kovanını parçalayıp balları yedi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde aç kalan ayı, köye kadar inerek arı kovanını parçaladı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde aç kalan ayı, köye kadar inerek arı kovanını parçaladı. Kovandaki bal petekleri zarar görürken, ayının arı kovanını gece vakti parçalaması kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Gebeş Mahallesi ile Kalafat Mahallesi ve Hamitli köyünde ayı, arı kovanlarına saldırdı. Arı kovanlarına dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi. Ayının zarar verdiği arı kovanlarındaki arılar de telef oldu. Cide ilçesine bağlı Gebeş Mahallesi'nde arı kovanlarını kontrol etmek için bahçeye giden Muharrem Aslan, kovanların parçalandığını ve peteklerdeki ballarında yenildiğini gördü. Ayrıca kovandaki arılarında telef olduğunu söyleyen Muharrem Aslan, "Dün akşam ayı gelip bahçedeki kovanları parçalamış. Öncesinde iki kovan, şimdi de üç kovan parçalandı. Ne yapacağımı şaşırdım. Kovanların yerini değiştirsem yine bulur. Burada bırakınca da ayı yiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Dün gece yine gelmiş, bende yeni gördüm. Üç tane daha kovanı parçalamış, devletimizden bize yardım etmesini bekliyoruz. Biz bu işi amatör yapıyoruz. Kovanın içindeki arılarda telef olmuş" dedi.

Bir kovanın kendilerine 5 bin lira civarında mal olduğunu söyleyen Aslan, "Bilemiyorum, devletimiz zararımızı karşılar mı karşılamaz mı? Yaban hayatını bu kadar koruduklarına göre bizlere de sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bizim malımıza ve canımıza kast ediyorlar. Yakında evlerimize kadar girecekler. Durum görüldüğü gibi. Hayat şartlarımız zaten zor, biz bu kovanları bu hale getireceğiz diye uğraşırken şimdi bir gecede üç kovan parçalanmış halde buluyoruz. Bir merak ile bir heves ile arı yetiştiriyoruz ama bir gecede ayı, yaptığın bütün emekleri alıp götürüyor. Ben şimdi ne yapayım, ne yapacağım. Gündüz vakti de gelmeye başladı, meyve ağaçlarına çıkıyor. Önceki gün yine gündüz vakti gelip, kovanın bir tanesini parçalamışlardı. Gündüz, gece fark etmiyor, sürekli geliyor. Devletimiz buna bir çare bulsun. Ne yapacağız, bu arıcılığı yapmayalım mı? Hem teşvik ediyorlar, bizde amatör olarak başladık, üç beş tane kovanımız vardı. Onları da ayı gelip hepsini parçaladı" diye konuştu.

Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi

Cide ilçesine bağlı Hamitli köyünde de son günlerde arı kovanlarını ayı parçaladı. Zafer Kecin'e ait 10 adet kovanın zarar gördüğü ayı saldırıları sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Müdürlüğü ekiplerince bölgeye fotokapan kurdu. Bu sayede arı kovanlarına zarar veren ayı, kurulan fotokapanla görüntülendi. Görüntüde ayının, kovanları parçalayıp balı yediği görüldü.

Son bir ay içerisinde 5 kez ayının kovanlarına geldiğini söyleyen Zafer Kecin, toplam 10 arı kovanının parçalandığını söyledi. Sokağa çıkmaktan korkar hale geldiğini ifade eden Zafer Kecin, "3- 4 gün önce yine sabah saatlerinde kovanlara ayı gelmişti. Baktığınızda burası köyün ortası, mahallenin içi, evlerin dibinde. Artık öyle bir şey ki bizi de tehdit ediyor. İlk arı kovanlarını parçaladığında Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerini aradık. 'Alın bu ayıyı buradan köy içinde geziyor, insanlar için de tehdit' dedik. Bir ekip gönderdiler, fotokapan kuruldu, görüntü alındı. Sonuç, ayının ırkına bakacaklarmış, nesli bol olan ayı ise 'vur' emri çıkarıp avcı göndereceklermiş. Köylü istese zaten vurur ayıyı. Ayının buradan alınmasını istiyoruz biz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cide ilçesine bağlı Kalafat Mahallesinde de bir üreticiye ait 20 arı kovanının yine ayı tarafından parçalandığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kastamonu'da bozayı, arı kovanını parçalayıp balları yedi
Kastamonu'da bozayı, arı kovanını parçalayıp balları yedi
Kastamonu'da bozayı, arı kovanını parçalayıp balları yedi
Kastamonu'da bozayı, arı kovanını parçalayıp balları yedi
Kastamonu'da bozayı, arı kovanını parçalayıp balları yedi
Kastamonu'da bozayı, arı kovanını parçalayıp balları yedi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da bozayı, arı kovanını parçalayıp balları yedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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