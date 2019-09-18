Kastamonu'da bozayılar görüntülendi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde doğada gezen bozayılar görüntülendi.

Av turizmi kapsamında ilçeye gelen avcılara rehberlik yapan Osman Terzi, Kart Dağı mevkisinde bir yaban domuzunun bozayılardan kaçmasını ve bozayaların yavruları ile gezmesini, kamerayla görüntüledi.

Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal yaşamı gözlemlemek için doğada sıklıkla gezdiğini söyledi.

Azdavay'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü onayıyla av rehberliği yaptığını belirten Terzi, dağlık arazide, yaban domuzunun ayılardan kaçtığını görünce kamerasıyla kayda başladığını, yaban domuzunun bozayılardan kaçmasını ve bozayıların yavruları ile doğada gezmesini görüntülendiğini anlattı.