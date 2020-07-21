Kastamonu'da bulunan ebabil kuşu DKMP yetkililerine teslim edildi - Son Dakika

Kastamonu'da bulunan ebabil kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kent merkezinde bulunan bir fabrikanın bahçesine düşen ebabil kuşu, işçiler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Ebabil kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Fabrika çalışanı Elçin Karaböcekoğlu, AA muhabirine, fabrikaya girdikleri sırada kuşun önlerine düştüğünü söyledi.

Kuşun ebabil olduğunu fark ettiğini anlatan Karaböcekoğlu, "Neden düştüğünü anlayamadık. Gözle görülür bir sorunu yoktu. Daha sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerini aradık. Görevliler fabrikaya gelerek kuşu aldı." dedi.