Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da büyük fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
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Kastamonu'da büyük fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

51 dakika önce

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin Taşköprü ilçesi ve köylerinde düzenlediği operasyonda 28 kişi fuhşa teşvik, fuhşa aracılık etmek ve fuhuş için yer temin etmekten gözaltına alındı.

Kastamonu'da büyük fuhuş operasyonu: 28 gözaltı, System.String[]
Kastamonu'da jandarma ekiplerinin Taşköprü ilçesi ve köylerinde düzenlediği operasyonda 28 kişi fuhşa teşvik, fuhşa aracılık etmek ve fuhuş için yer temin etmekten gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinde destek verdiği fuhuş operasyonunda Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığınca ilk etapta 18 şüpheli ve 1 yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden 4'ü, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin de sorgusunun devam ettiği ve 19 Haziran'da mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
Jandarma, Kastamonu, Güncel
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