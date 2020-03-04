Kastamonu'da çaldığı silahları tabutta saklayan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da çaldığı silahları tabutta saklayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da çaldığı silahları tabutta saklayan kişi tutuklandı

6 saat önce

Kastamonu'da, bir camideki tabutun içine, çaldığı kurusıkı tabancaları saklayan kişi tutuklandı.

Kastamonu'da çaldığı silahları tabutta saklayan kişi tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da, bir camideki tabutun içine, çaldığı kurusıkı tabancaları saklayan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Küre ilçesinde bir kişinin evinden televizyonun çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Televizyonun F.B. tarafından İnebolu ilçesinde satıldığını tespit eden ekipler, şüphelinin daha önce işlediği bir suç nedeniyle kamu hizmeti cezası aldığı ve Kesepınar Köyü Camisi'nde temizlik hizmeti yaptığı belirlendi.

Camide yapılan aramada, tabut içinde çalıntı olduğu anlaşılan iki kurusıkı tabanca ile 75 tabanca ve av tüfeği fişeği, iki bıçak, 22 çakmak gazı tüpü ele geçirildi.

Şüpheli, boş köy okulunda, uyuşturucu madde kullanması sonucu kendinden geçmiş halde bulundu.

Gözaltına alınan F.B, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu, Küre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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