Kastamonu'da çaldıkları içkilerle sigaraları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da çaldıkları içkilerle sigaraları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

17.03.2022 22:50
Kastamonu'da çaldıkları içkilerle sigaraları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da bir büfeden çaldıkları içkiler ile sigaraları başka bir markete satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da bir büfeden çaldıkları içkiler ile sigaraları başka bir markete satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir büfeden yaklaşık 26 bin liralık içki ve sigara çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şahısları tespit etti.

Şahıslar çalıntı malları başka bir markete satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

İçkilerle sigaralar sahibine teslim edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da çaldıkları içkilerle sigaraları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da çaldıkları içkilerle sigaraları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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