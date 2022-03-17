Kastamonu'da çaldıkları içkilerle sigaraları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da bir büfeden çaldıkları içkiler ile sigaraları başka bir markete satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir büfeden yaklaşık 26 bin liralık içki ve sigara çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şahısları tespit etti.

Şahıslar çalıntı malları başka bir markete satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

İçkilerle sigaralar sahibine teslim edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.