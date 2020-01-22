Kastamonu'da Çatak Kanyonu'ndaki cam terası geçen yıl 100 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'na inşa edilen 450 metre yüksekliğindeki cam terasa geçen yıl 100 bin kişi ziyarette bulundu.

Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan Çatak Kanyonu'ndaki cam teras yoğun ilgi çekti.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam terasa ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.

Cam terasın yolunun ve otoparkının yapımının 2019 yılının son aylarında tamamlandığını belirten Civelek, "Geçen yılı bölgenin altyapı eksikliklerini tamamlamak için çalıştık. Buna rağmen ziyaretçi sayımız 100 bine ulaştı." dedi.

Bu yıl için ziyaretçi beklentilerinin arttığını dile getiren Civelek, şöyle devam etti:

"Araç parkı ile teras arasındaki ormanlık alana yapılacak 300 metrelik engelsiz yürüyüş yolunun ödeneği hazırlandı. En yakın zamanda Küre Dağları Milli Park Müdürlüğünce ihaleye çıkılacak. Ayrıca cam terasın yanına yapılacak kafeterya ve çevre düzenlemesi için de Milli Park yetkilileri ile çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yatırımlarla yıllık ziyaretçi sayımızın 300 bine yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bu yükseliş Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerimiz başta olmak üzere Şenpazar ve Cide ilçelerimizin turizmine, dolayısıyla Kastamonu turizmine olumlu katkı yapacaktır."

Civelek, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinin doğa turizmi yönünden çok önemli merkezler olduğunu söyleyerek, "Bu iki ilçedeki turizm değerlerini birbirinden ayırt etmiyoruz. Bölgemize gelen ziyaretçiler cam teras ile Pınarbaşı ilçemizdeki Horma ve Valla kanyonlarını, Ilıca Şelalesi'ni, Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmeden bölgemizden ayrılmıyor." diye konuştu.