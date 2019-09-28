Kastamonu'da çatıdan düşen kişi öldü

Küçükakça'nın cenazesi, otopsi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ekincik köyünde evin bitişiğindeki ağaçtan ceviz toplamak için çatıya çıkan İsmail Küçükakça (62) dengesini kaybederek düştü.

Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

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