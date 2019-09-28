Kastamonu'da çatıdan düşen kişi öldü
48 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:12 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ekincik köyünde evin bitişiğindeki ağaçtan ceviz toplamak için çatıya çıkan İsmail Küçükakça (62) dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Küçükakça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Küçükakça'nın cenazesi, otopsi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İstanbul'da deprem sonrası 77 binada ağır hasar tespit edildi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı Kanadalı bir çiftin yağmur altında Kürtçe ezgilerle dans etmesi sosyal medyada gündem oldu Meteoroloji'den 22 ile yağış uyarısı: Şiddetli olabilir