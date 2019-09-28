Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da çatıdan düşen kişi öldü
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Kastamonu'da çatıdan düşen kişi öldü

48 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da çatıdan düşen kişi öldü, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Ekincik köyünde evin bitişiğindeki ağaçtan ceviz toplamak için çatıya çıkan İsmail Küçükakça (62) dengesini kaybederek düştü.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Küçükakça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Küçükakça'nın cenazesi, otopsi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:12 Kaynak: AA
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