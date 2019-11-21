Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Kastamonu'da çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesinde çatıyı tamir etmek için çıkan şahıs, düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu'da çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesinde çatıyı tamir etmek için çıkan şahıs, düşmesi sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Avcılar Belediyesinde çalışmakta olan Çorum'un İskilip nüfusuna kayıtlı Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden 54 yaşındaki Adem Cansever, evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Adem Cansever ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Cansever, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansever'in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Karşıyaka, Kastamonu, Çorum, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:34:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]