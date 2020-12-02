Kastamonu'da çayda üç tane su samuru görüldü - Son Dakika

Kastamonu'da çayda üç tane su samuru görüldü

02.12.2020 14:51
Kastamonu'da çayda üç tane su samuru görüldü, System.String[]

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir çayda nesli tükenmekte olan 3 su samuru görüldü.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir çayda nesli tükenmekte olan 3 su samuru görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesinden geçen Devrekani çayında vatandaşlar tarafından 3 tane nesli tükenmekte olan su samuru görüldü. Vatandaşlar, su samurlarını cep telefonuna kayıt ederken, su samurlarının Azdavay'da ilk kez görüldüğünü söyledi. Su samurlarının bir süre su yüzeyinde kaldığı görülüyor ve su samurlarının birbiriyle oyun oynadıkları tahmin ediliyor. - KASTAMONU

Kastamonu'da çayda üç tane su samuru görüldü
Kastamonu'da çayda üç tane su samuru görüldü

Kastamonu, Devrekani, Azdavay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da çayda üç tane su samuru görüldü - Son Dakika


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