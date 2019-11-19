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Kastamonu'da ceset parçaları bulundu

6 saat önce

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, 70 gündür haber alınamayan engelli kadına ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu.

Kastamonu'da ceset parçaları bulundu, System.String[]

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, 70 gündür haber alınamayan engelli kadına ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu.

Enbiya köyünde ailesiyle yaşayan ve 70 gün önce evden ayrılan zihinsel engelli Saliha Büyükkayaoğlu'nu (59) arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Uzunoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kayıp kadına ait olduğu düşünülen ceset ve elbise parçalarına ulaştı.

Ceset parçaları, incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İhsangazi ilçesinde 70 gün önce evden ayrılan Büyükkayaoğlu'nun dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuş, ekipler tarafından uzun zamandır devam eden çalışmalarda kayıp kadına ulaşılamamıştı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği, iz takip ekibi, arama kurtarma ekibi (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinden (UMKE) oluşan yaklaşık 150 kişi, 1 Ekim'de ara verilen bölgedeki arama çalışmalarına bir süre önce yeninden başlamıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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