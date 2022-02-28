Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı

28.02.2022 16:20
Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı

Kastamonu'da HAYDİ ekipleri, il merkezinde çeşitli noktalara kuş yuvaları asarak yem bıraktı.

Kastamonu'da HAYDİ ekipleri, il merkezinde çeşitli noktalara kuş yuvaları asarak yem bıraktı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) personellerince, zorlu kış şartlarını daha kolay geçirmeleri amacıyla doğayı paylaştıkları can dostlarının barınma ve beslenmelerine yönelik çalışma yapıldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personellerince, il merkezinde park, bahçe ve oyun alanları gibi çeşitli bölgelere kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı
Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı
Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı
Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı

YORUMLAR
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da çeşitli noktalara kuş yuvaları asılarak yem bırakıldı - Son Dakika
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