Kastamonu'da ceviz ağacından düşen kişi öldü - Son Dakika

Kastamonu'da ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

Taşköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mehmet Çamlıca Caddesi'nde bulunan evinin bahçesindeki ağaca ceviz toplamak için çıkan Mehmet Yüksel (59) dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yüksel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.