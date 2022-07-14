Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynel Demirtaş ile kavgayı ayırmaya çalışan Sezer Kaplan ise yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kastamonu'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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