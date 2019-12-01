Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cezaevi firarisi kahvehanede sahte kimlikle yakalandı.

Kastamonu'da cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cezaevi firarisi kahvehanede sahte kimlikle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Hüsnü Ç.'yi alınan bir ihbar üzerine kıskıvrak yakaladı.


Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede 8 ayrı suçtan yakalaması bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Hüsnü Ç.'yi üzerinde bulunan sahte kimlikle kıskıvrak yakaladı. Taşköprü İlçe Jandarma komutanlığına götürülen ve burada ifadesi alınan zanlı Hüsnü Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan Hüsnü Ç., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Taşköprü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
Uyuduğu sırada kocasının boğazını keserek öldürdü Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Astsubay hayatını kaybetti Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 00:54:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]