Kastamonu'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, cezaevi firarisi H.Ç'nin ilçedeki bir kahvehanede olduğunu belirledi.

Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen kişi yakalandı.

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İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı