Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
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Kastamonu'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen kişi yakalandı.

Kastamonu'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen kişi yakalandı.

Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, cezaevi firarisi H.Ç'nin ilçedeki bir kahvehanede olduğunu belirledi.

Söz konusu kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, üzerinde sahte kimlik bulunan firariyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edilen H.Ç. tutuklandı.

Kastamonu, Jandarma, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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