Çalışma kapsamında bir otomobilde yapılan aramada çiçek saksısına gizlenmiş 17,56 gram metamfetamin ve çeşitli miktarda esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - Son Dakika

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