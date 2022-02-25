Kastamonu'da çiftçilere Taşköprü sarımsağı tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da çiftçilere Taşköprü sarımsağı tohumu dağıtıldı

25.02.2022 14:46
Kastamonu'da çiftçilere Taşköprü sarımsağı tohumu dağıtıldı

Kastamonu'da, Taşköprü sarımsağının verim ve kalitesini artırmak amacıyla çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Kastamonu'da, Taşköprü sarımsağının verim ve kalitesini artırmak amacıyla çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Kastamonu Valiliği, Taşköprü Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce hayata geçirilen "Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi ile Coğrafi İşaretli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Grubuna Dahil Sarımsak Yetiştiriciliğinde Tohum Bankası Projesi" kapsamında sarımsak tohumu dağıtım programı düzenlendi.

Vali Avni Çakır, Taşköprü Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Taşköprü sarımsağının çok özel bir ürün olduğuna işaret etti. Taşköprü sarımsağının bu unvanı kolay elde etmediğini belirten Çakır, "On yıllar boyunca elde ettiğimiz kaliteyi, yüzyıllar önce dedelerimiz, nenelerimiz sarımsağı nasıl ekiyorsa aynı şekilde ektiğimiz için yakaladık ve bugünlere geldik. Bu kaliteyi, unvanı bir yılda, bir yıllık piyasa darlığında kaybedecek değiliz. Hem kaliteden hem de üretim miktarından ödün vermeden doğru bildiğimiz yöntemlerle ekime devam edeceğiz." dedi.

Taşköprü sarımsağını sektörde olanların çok iyi bildiğini vurgulayan Çakır, "Marka olmak böyle bir şey. Bize düşen, bu kaliteyi bozmayacağız, edindiğimiz tecrübeyi koruyacağız. Sizlerin destekleriyle tohum bankacılığı bu anlamda ihtiyacımızı karşılayacak. Kaliteli tohumumuzu her sene üstüne koyarak devam edeceğiz. Tohumumuz ne kadar kaliteli olursa ürünümüz de o kadar kaliteli olacak." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de hem Türkiye hem de dünyada adını duyuran Taşköprü sarımsağını önemsediklerine dikkati çekerek "Bu yıl Türkiye genelinde üretimdeki fazlalık, piyasayı olumsuz etkiledi. Sarımsak uzun vadeli bir iştir. Bir yılda para kazanacak bir iş değildir. Çiftçimizin hem girdi hem de ekim maliyetini düşürerek alın terinin hakkını alması için hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerekeni yapıyor." ifadesini kullandı.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ise deneme ekimlerinde üç sarımsak türünün ön plana çıktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"En verimli ve kaliteli bu üç tür, geçen yıl 420 kilogram olarak 16 çiftçimize dağıtıldı. Bu sarımsağın yüzde 25 fazlasını ekim ayında geri verme, diğer kısmını da tohum olarak satma şartı vardı. Çiftçilerimizden gelen tohumlukları bu sene 18 çiftçiye 420 kilogram olarak dağıtıyoruz. Amacımız Taşköprü'de bu tohumların ekilmesi, standardın sağlanması. Sarımsağın fiyatının yüksek olduğu yıllarda üreticilerimiz tohumlukları da satıyor, bu da kaliteyi düşürüyordu. Bunun önüne geçmek için Tohum Bankası Projesi'ni hayata geçirdik."

Belediye Başkanı Abdullah Çatal da adına festivaller düzenlenen Taşköprü sarımsağının ilçede 4 bin ailenin geçim kaynağı olduğunun altını çizerek "Tohum Bankası Projesi, 2 yıldır çiftçimizin önünü açmak ve katkı sağlamak amacıyla uygulanan güzel bir projedir. Sayın Valimizin ve Kaymakamımızın da destekleriyle yürüyen bu projeye belediye olarak katkımız devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere sarımsak tohumları dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da çiftçilere Taşköprü sarımsağı tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da çiftçilere Taşköprü sarımsağı tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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