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Kastamonu'da çığ nedeniyle kapanan köy grup yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kastamonu'da çığ nedeniyle kapanan köy grup yolu ulaşıma açıldı

03.02.2022 15:06
Kastamonu'da çığ nedeniyle kapanan köy grup yolu ulaşıma açıldı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çığ nedeniyle kapanan köy grup yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çığ nedeniyle kapanan köy grup yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

İhsangazi ilçesi ile 5 köyü birbirine bağlayan Sünlük köyü grup yolunun Karanlıkdere mevkisine, yoğun kar yağışı dolayısıyla çığ düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yürüttükleri çalışmanın ardından yolda tekrar ulaşımı sağladı.

Sünlük köyü muhtarı Nihat Kara, AA muhabirine, yolun kısa sürede açıldığını belirterek yetkililere teşekkür etti.

Bedirgeriş köyü sakinlerinden Ali Çömen de yolun açılmasına çok sevindiklerini dile getirerek, "Bu yol Sünlük, Bedirgeriş, Bozarmut, Kayapınar ve Hacıoğlu köylerinin ana yolu. Karanlıkdere mevkisine çığ düşmesi nedeniyle bu güzergah tamamıyla kapandı. Haber verdik, hemen gelip açtılar. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da çığ nedeniyle kapanan köy grup yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da çığ nedeniyle kapanan köy grup yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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