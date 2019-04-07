Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Çıkan Anız Yangının İtfaiye Söndürdü

Kastamonu'da Çıkan Anız Yangının İtfaiye Söndürdü

1 saat önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde köylülerin tarlada anız yakmasıyla başlayan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'da Çıkan Anız Yangının İtfaiye Söndürdü, System.String[]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde köylülerin tarlada anız yakmasıyla başlayan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çamdibi köyünde Şaban Çakmak'a ait tarlada çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İhbar sonrası Cide Belediyesine ait itfaiye ekipleri, kısa sürede anız yangınına müdahale etti. Yangın, ekiplerin başarılı çalışmasıyla büyümeden ve ormana sıçramadan söndürüldü.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:40 Kaynak: İHA

Cide, Kastamonu, 3. Sayfa
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