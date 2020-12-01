Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

01.12.2020 07:47
Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Kavak köyü Harmanyeri mevkisinde çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Kastamonu ve Araç Belediyelerinin itfaiye ekipleriyle Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve çevre köylerden gelen vatandaşlar müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yerleşim yerine kadar yaklaşan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası kontrol altına alınabildi. Yangınla ilgili ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kavak Köyü Muhtarı Ali Yücel, "Ben yaylada oturuyorum. Dışarıya çıktım, dışarıya çıktığımda bir duman gördüm. Dumanı görünce hemen 177'yi arayıp yangın ihbarında bulundum. İhbar üzerine hemen işletmeden geldiler. Yangının neden çıktığı şu an meçhul. Yangın şu anda kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Yangın köyümüze aşağı yukarı 500 metre yaklaştı. Şu anda şükür köyümüzde bir sıkıntı yok" dedi.

Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Yücel, "İtfaiye ekipleri, arazözler, yangın söndürme ekipleri yangını soğutma çalışmalarına devam ediyor. Şu anda yangının 30 dönüm civarında bir alana zarar verdiğini düşünüyoruz. Gece olduğu için şu anda tam ne kadar bir alana zarar verdiğini bilemiyoruz. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Şu anda bir sıkıntı kalmadı. Halen ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Kavak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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