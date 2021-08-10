KASTAMONU - Çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika

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Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Bük köyünde B.K. ile Buğra Meriç (28) ve Cihangir Özcan (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine B.K, av tüfeğiyle Meriç ve Özcan'a ateş etti.

Meriç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Özcan ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.