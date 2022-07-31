Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

31.07.2022 14:13
Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Köklü köyünde din görevlisi E.N. ile M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.N. ve M.G. tabancayla birbirlerine ateş etti.

E.N, M.G. ve olay yerine gelen M.G'nin babası C.G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.N. ve M.G'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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