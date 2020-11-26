Son dakika haberleri... Kastamonu'da çıkan yangın samanlığı küle döndürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kastamonu'da çıkan yangın samanlığı küle döndürdü
26.11.2020 11:32
Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da çıkan yangın samanlığı küle döndürdü Kastamonu'da gece vakti çıkan yangında alevlere teslim olan bir samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'da çıkan yangın samanlığı küle döndürdü
KASTAMONU - Kastamonu'da gece vakti çıkan yangında alevlere teslim olan bir samanlık kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Seremettin köyünde Fuat Sabitoğlu'na ait samanlıkta gece vakti yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlığın tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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