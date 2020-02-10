Kastamonu'da çıkan yangın traktör ve otomobili kül etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da çıkan yangın traktör ve otomobili kül etti - Son Dakika

Kastamonu'da çıkan yangın traktör ve otomobili kül etti

6 saat önce

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde İnciğez köünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 1 kuruluk, 1 traktör ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da çıkan yangın traktör ve otomobili kül etti, System.String[]

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde İnciğez köünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 1 kuruluk, 1 traktör ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı İnciğez köyünde Mehmet Ali Kırdı'ya ait kurulukta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Çıkan yangında Mehmet Ali Kırdı'ya ait ev, 1 kuruluk, 1 adet traktör, 1 adet otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine Devrekani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar mesafesinin 1 metreyi bulduğu köye ulaşımda yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yangın yerine ulaşarak, yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.


Yangın hakkında bilgi veren İtfaiye Amiri Hakan Alipehlivan, "İlçemize 17 kilometre uzaklıktaki İnciğez köyünden sabah saatlerinde aldığımız yangın ihbarı sonucu itfaiye ekiplerimiz ve personellerimiz ile olay yerine intikal ettik. Yoğun kar yağışının etkili olduğu köyde şuan itibariyle kar mesafesi 1 metreyi buluyor. Yangın yerine ulaşmakta yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ekiplerimizin özverili çalışmaları ile kısa sürede yangına müdahale ederek evlere sıçramadan kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam etmekte olup, herhangi can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır" dedi.


Çıkan yangında Mehmet Ali Kırdı'ya ait 1 kuruluk, 1 traktör ve 1 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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