Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika

Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü

6 saat önce

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Gökçe köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü, System.String[]

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Gökçe köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt'a bağlı Gökçe köyü Karamanağzı Mahallesi'nde Selahattin Gök'e ait iki katlı ahşap evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Doğanyurt ve İnebolu'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabilen yangında ev sahibi Selahattin Gök hayatını kaybetti. Ekipler, yalnız yaşayan Gök'ün cesedini yanan evden çıkarttı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Doğanyurt, Kastamonu, Gökçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı
Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu Deprem korkusuyla oğlunun yanına taşınan kadın balkondan düşerek öldü Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
21:56 Kuşadası CHP'de Başkan Mehmet Gürbilek güven tazeledi - Son Dakika Haber
21:41 Son dakika: CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı - Son Dakika Haber
21:36 Tekirdağ'da "Gülsin Onay Piyano Günleri" başladı - Son Dakika Haber
21:35 Erdoğan: 80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı - Son Dakika Haber
21:27 Kablo hırsızlarına suçüstü - Son Dakika Haber
21:19 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni partilere milletvekili vereceğiz demek için çok erken - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 22:07:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]