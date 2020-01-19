Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve ahır yandı.



İlçeye bağlı Çömlekçiler köyü Ahatören Mahallesi'nde Mahir Balcı'ya ait iki katlı evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki Ahmet Yılmaz'a ait eve de sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Daday Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangında Mahir Balcı'ya ait ev ve ahır ile Ahmet Yılmaz'ın ev kullanılamaz hale geldi.

Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, yaptığı açıklamada, "Ailelerimize ilk etapta yatak, battaniye, mutfak malzemesi ve gıda kolisi yardımında bulunduk. Vatandaşların bize emanet ettiği bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.