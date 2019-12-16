Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Kastamonu'da çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ev yandı.

Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Kastamonu'da çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ev yandı.

Doğanyurt ilçesine bağlı Aşağımescit köyünde Alaattin Yaşar'a ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Alaattin Yaşar, eşi ve 3 çocuğunun yangın sırasında komşu köyde bir akrabasında olduğu öğrenildi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından evi yanan aileye yardımda bulunuldu.

Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, yaptığı açıklamada, "Ailemize ilk etapta yatak, battaniye, mutfak malzemesi ve gıda kolisi yardımında bulunduk. Vatandaşların bize emanet ettiği bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.

Doğanyurt, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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