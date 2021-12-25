Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Göcen köyünde Özkan Güğümcü'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri, İl Özel İdaresi su tankeri ve köylüler müdahale etti.
Çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! KASTAMONU - Yangında 2 katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika