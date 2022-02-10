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Kastamonu'da çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'da çıkan yangında 2 kişi yaralandı

10.02.2022 21:24
Kastamonu'da çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Kastamonu'da bir apartmanda çıkan yangında pencereden düşen 1 kişi yaralandı, kardeşinin vücudunda yanıklar oluştu.

Kastamonu'da bir apartmanda çıkan yangında pencereden düşen 1 kişi yaralandı, kardeşinin vücudunda yanıklar oluştu.

Honsalar Mahallesi Yakamercan Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dairede yaşayan Afganistan uyruklu Sahrab Yakubi, panikle pencereden aşağıya sarktı. O sırada bir vatandaş tarafından indirilmeye çalışılırken Yakubi, yere düşerek yaralandı. Kardeşi, Farnoş Yakubi'nin ise vücudunda yanıklar oluştu.

İki kardeş ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer konutlara sıçramadan söndürüldü.

Sahrap Yakubi'yi indirmeye çalışan Jelaleddün Sorkhabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, biz spor salonunda antrenman yaparken gelen sesler üzerine dışarı çıktığını söyledi.

Yangını gördüklerini belirten Sorkhabi, "Bir kişinin yangın nedeniyle panik yaparak pencereden aşağıya sarktığını gördüm. Ben tırmanarak dışardan ikinci kata çıktım. Aşağıya indirmeye çalışırken düştü. Allahtan önemli bir şey olmadı." dedi.

Yakubi'yi ambulansa teslim ettiklerini dile getiren Sorkhabi, "Sağlık ekiplerimiz sağ olsun zamanında yetişerek hastaneye götürdüler." diye konuştu.

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Afganistan, Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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