KASTAMONU - Yangında 3 ev ile 2 ambar yandı, 1 ev zarar gördü - Son Dakika
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KASTAMONU - Yangında 3 ev ile 2 ambar yandı, 1 ev zarar gördü

18.05.2022 17:27

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 2 ambar tamamen yanarken 1 evde hasar oluştu.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 2 ambar tamamen yanarken 1 evde hasar oluştu.

Beşören köyünde İsmail Akkuş'a ait evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın Süleyman Akkuş, Ahmet Akkoca ve Burhan Akkuş'un evi ile 2 ambara sıçradı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yolların dar olması nedeniyle eklerle oluşturdukları yaklaşık 300 metrelik hortumla yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında İsmail, Süleyman ve Burhan Akkuş'un evleri ile 2 ambar kül oldu, Ahmet Akkoca'nın evinde ise hasar meydana geldi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının başladığı evin sahibi 83 yaşındaki İsmail Akkuş, AA muhabirine, yanan evde 53 yıldır ikamet ettiğini söyledi.

Yangının bir anda çıktığını anlatan Akkuş, "Uyuyordum, kalktım iş işten geçmiş. Ancak traktörümü kurtarabildim. Başka imkan yoktu, hiçbir şeyimi alamadım. Evde her şey vardı, hepsi kaldı." ifadesini kullandı.

Köy sakinlerinden Davut Karataş ise köylerinde 45 hane bulunduğunu belirterek "Dumanı görünce olay yerine geldim. Muhtarı, itfaiyeyi ve jandarmayı aradım. Köy muhtarı hortumları getirdi, itfaiye ile müdahale ettik. Diğer evlere sıçramasını önledik. Önlemeseydik 25 hane yanacaktık." dedi.

KASTAMONU - Yangında 3 ev ile 2 ambar yandı, 1 ev zarar gördü
KASTAMONU - Yangında 3 ev ile 2 ambar yandı, 1 ev zarar gördü
KASTAMONU - Yangında 3 ev ile 2 ambar yandı, 1 ev zarar gördü
KASTAMONU - Yangında 3 ev ile 2 ambar yandı, 1 ev zarar gördü
KASTAMONU - Yangında 3 ev ile 2 ambar yandı, 1 ev zarar gördü

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Kaynak: AA

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