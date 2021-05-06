Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördü - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Kovanören köyü Demirci Mahallesi'nde Ekrem Demir'in evine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevresindeki Fatma, Bayram, Sevda, Mustafa ve Fatma Demir'in evlerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Söndürülen yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen Yakup Sözen ve Salim Cesur, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Aleyna Demir de Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayaklarında yanık oluşan Mustafa Demir ise bölgeye yönlendirilen ambulansta tedavi edildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangının yıldırım düşmesinden çıktığını düşündüklerini söyleyen Çakır, "Arkadaşlarımızın ifadesine göre bir yıldırım düşmesi sonucu ilk etapta bu yangının başladığını değerlendiriyoruz. Yangın 6 evi etkiledi. 3 tanesi tamamen, 3 tanesi de kısmen yandı. Bu evlerde 5 hane oturuyordu. 5'i de kardeşti. Allah'a çok şükür yangına köylü vatandaşlarımızın seri bir şekilde müdahalesi ile herhangi bir can kaybı olmadı. Herhangi bir hayvan zayiatı da söz konusu olmadı." dedi.

Yangından etkilenenlerin sorunlarını en kısa sürede çözeceklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ilk etapta barınmayla alakalı sorununu çözmeye çalıştık. Yakınlarının yanında ve köy konağında konaklamalarını sağlayacağız. Daha sonra Kaymakam Bey ve AFAD Müdürü'müzle gerekli çalışmaları yapıp kısmen zarar görmüş 3 evimizin vakıf ve hayırseverlerin imkanları ile onarımına süratli bir şekilde başlayacağız. İnşallah bir ay içerisinde 3 evimizi oturulabilir hale getireceğiz. Diğer yanan 3 evimizle ilgili de hasar tespit çalışmalarına yarın başlayacağız. Onların sorunlarını da biraz daha uzun vadede çözeceğiz. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız."

Kovanören köyü muhtarı Engin Sözen de yangının 23.30 sularında çıktığını kaydederek, "Şimşek çakması, yıldırım düşmesi sebebiyle yangının başladığı söylendi. Biz köylüyle birlikte buraya geldik. Bir kısmını biz kendimiz söndürdük, sonra itfaiye geldi. 6 evin 3'ü kullanılamaz vaziyette, 3'ü de kısmen yandı." diye konuştu.

Evi yanan vatandaşların hayvanlarının da olduğunu dile getiren Sözen, "Hayvanlar vardı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayvanları kurtardılar. Allah'a şükür can kaybımız bulunmuyor. Yangın söndürme çalışmalarında 2 gencimiz ve bir çocuğumuz kısmen zehirlendi, bir vatandaşımızın da ayağı yandı. Evleri yanan aileler şu anda akrabalarının yanına yerleştirildi." ifadelerini kullandı.

Sözen, hastaneye kaldırılanların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Sözen, "Yangının kontrol altına alınmasının ardından dün gece saatlerinde başlayan soğutma çalışmaları sona erdi." dedi.

Yanan evlerle ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Sözen, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yaptı. Artık oradan gelecek raporu bekliyoruz." şeklinde konuştu.