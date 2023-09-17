Kastamonu'da çıkan yangında 8 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kastamonu'da çıkan yangında 8 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi

Kastamonu\'da çıkan yangında 8 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi
Son Güncelleme: 17.09.2023 15:52

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 8 ev ve 3 samanlığı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, alevlerin ormana sıçramaması için havadan da müdahale gerçekleştirildi.

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde çıkan yangında, 8 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde ahşap evlere sıçradı. İhbarla olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, 8 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Araç ilçesi Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, alevlerin ormana sıçramaması için havadan da müdahale gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da çıkan yangında 8 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da çıkan yangında 8 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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