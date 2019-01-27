Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Çıkan Yangında Bir Ev Kül Oldu

Kastamonu'da Çıkan Yangında Bir Ev Kül Oldu

50 dakika önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı bir köydeki evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da Çıkan Yangında Bir Ev Kül Oldu, System.String[]
Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı bir köydeki evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Gece saatlerinde çıkan yangında evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Yangın gece saatlerinde Hanönü ilçesi Yenice köyü Dere Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir'e ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Yangını gören köy halkı durumu itfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alındı. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önledi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:18 Kaynak: İHA

Yenice, Hanönü, Kastamonu, 3. Sayfa
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