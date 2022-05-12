Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

12.05.2022 19:18

Kastamonu'da iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Ayvalı Sokak'ta bir sitede bulunan Nermin Keskin Işık'a ait iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kuzeykent Mahallesi'nde itfaiye olması gerekirken 112 Acil Sağlık Merkezi ile polis ve jandarmanın bulunduğunu söyleyen mahalle sakini Hüseyin Karadumanoğlu, "Bu mahallede bir tane itfaiye olması gerekiyor. Belki de durum şimdi böyle olmayacaktı. Ben böyle düşünüyorum" dedi.

Bakkaldan eve giderken yangını gördüğünü anlatan Karadumanoğlu, "Ekmek almıştım, buradaki durumu gördüm, dumanlar yükselirken gördüm. Çocuğu da tanıyorum, kardeşimin arkadaşı oluyor. Burada okuldan çıkan öğrenciler vardı. Onlar da aramış itfaiyeyi, ben de aradım. Araç çıktı gönderiyoruz itfaiye dediler" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi Tekirdağ'da yanan tır kullanılamaz hale geldi Tekirdağ'da yanan tır kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:15:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement