Kastamonu'da cinayet sanığına 21 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da cinayet sanığına 21 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Kastamonu'da cinayet sanığına 21 yıl 8 ay hapis cezası

6 saat önce

Kastamonu'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen sanık, 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da cinayet sanığına 21 yıl 8 ay hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen sanık, 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahir Oğullukoğlu ile avukatı katıldı.

Oğullukoğlu savunmasında, 38 aydır tutuklu olduğunu belirtti.

Suçsuz olduğunu iddia eden Oğullukoğlu, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, kasten öldürme suçundan 20 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kent merkezine bağlı Kıyı köyünde 23 Kasım 2016'da, Kadir Dalkavukoğlu'nun (33) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonete ateş açılmış, Dalkavukoğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Mahir Oğullukoğlu gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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