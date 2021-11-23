Kastamonu'da cinayet zanlısı 4 ay sonra yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü şüphesiyle aranan zanlı, 4 ay sonra jandarma tarafından yakalandı.

Yavuz köyünde 19 Temmuz'da 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Selahattin Tufan (70), kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1 ay sonra hayatını kaybetti.

Kaçan cinayet şüphelisi U.K'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından İstanbul ve Kastamonu'da çalışma yürütüldü.

Kaldığı yer belirlenen U.K, Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı.

U.K'nin kaçması ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen H.K. (47), N.A. (18), H.D. (51), M.D. (27), Ş.D. (30), R.Ç. (24) ve Y.Z. (34) de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan U.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.