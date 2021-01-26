Kastamonu'da Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika

Kastamonu'da Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi'nin yüzde 80'i tamamlandı.

Yapımı devam eden Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, çocukların mutluluğunun çok önemli olduğuna işaret etti.

Çok değerli bir projeye imza attıklarını dile getiren Vidinlioğlu, "Projemizin kısa zaman önce temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Kastamonu Entegre firması ile ortaklaşa bir çalışma neticesinde hayata geçirdiğimiz bu projemiz maddi boyutundan daha öte manevi değeriyle ilimizin göz bebeğidir. Çünkü söz konusu olan bizim çocuklarımızdır. Çocuklarımız da bizim geleceğe umutla bakan gözlerimizdir." dedi.

İnşaatın yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Vidinlioğlu, "Burası oyun grupları, mini bitki yetiştirme alanları, mini hayvanat bahçesi, trafik eğitim parkuru ve serbest zaman alanlarını kapsayan 1350 metrekarelik bahçe ve 1298 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Kapalı alanda 6 sınıf ve oyun salonu, 6 uyku salonu, yemekhane, mutfak, personel-yönetici birimleri ile çok amaçlı salon yer alacak. 120 öğrenci kapasitesine sahip olacak." diye konuştu.

Oyuncak kütüphanenin ailelere de önemli katkısı olacağını vurgulayan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Hem ekonomik olarak ailelerin yükünü alacak hem de imkanı olmayanlar buradan kitap ödünç alır gibi oyuncak alarak onları kullanabilecek. Aynı zamanda burada birlikte oynama ve paylaşma alışkanlığı da edinecekler. Oluşturacağımız mini bitki yetiştirme alanları ve mini hayvanat bahçesi de çocuklarımız için oldukça değerli eğitim adımları olacak. Çocuklarımız üretmenin önemini kavrayacak ve bunun mutluluğunu yaşayacak, hayvan sevgisi ile büyüyecek. ."