Çöken bahçe duvarının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çöken bahçe duvarının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

15.06.2022 10:55
Çöken bahçe duvarının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da akşam saatlerinde yıkılan bahçe duvarının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kastamonu'da akşam saatlerinde yıkılan bahçe duvarının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Aktekke Mahallesi Güdül Sokak'taki müstakil evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Fahriye Ertunç, bahçede bulunduğu sırada kerpiçten yapılan bahçe duvarı üzerine çöktü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fahriye Ertunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Fahriye Ertunç'un cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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