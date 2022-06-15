Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Aktekke Mahallesi Güdül Sokak'taki müstakil evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Fahriye Ertunç, bahçede bulunduğu sırada kerpiçten yapılan bahçe duvarı üzerine çöktü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fahriye Ertunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Çöken bahçe duvarının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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