Kastamonu'da çökme yaşanan kara yolunun bir yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da çökme yaşanan kara yolunun bir yönü ulaşıma kapandı

08.04.2022 12:01
Kastamonu'da çökme yaşanan kara yolunun bir yönü ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, taşan çay nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi, tarım arazileri sular altında kaldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, taşan çay nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi, tarım arazileri sular altında kaldı.

Bölgede etkili olan sağanak ve kar sularının erimesi nedeniyle Araç çayında taşma meydana geldi. Karabük-Kastamonu kara yolunun 8. kilometresindeki heyelan sonucu yolun bir kısmı çöktü.

Bölgeye jandarma, Karayolları ve elektrik kurumu ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma, tehlike nedeniyle yolun Karabük istikametini trafiğe kapattı. Ulaşım, Kastamonu istikametinden sağlanıyor.

Bu arada yükselen sular nedeniyle tehlike altında kalan İhsanlı köyü köprüsünden geçişler zorunlu hallerde yapılabiliyor.

Çayın taşması sonucu tarım arazilerinin de sular altında kaldığı bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da çökme yaşanan kara yolunun bir yönü ulaşıma kapandı
Kastamonu'da çökme yaşanan kara yolunun bir yönü ulaşıma kapandı
Kastamonu'da çökme yaşanan kara yolunun bir yönü ulaşıma kapandı
Kastamonu'da çökme yaşanan kara yolunun bir yönü ulaşıma kapandı

YORUMLAR
500
8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada kusurlu bulunan sürücüsünün yargılanmasına devam edildi 8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada kusurlu bulunan sürücüsünün yargılanmasına devam edildi Son dakika: Selin etkili olduğu Bozkurt'ta yıkılan köprüler yeniden yapılıyor Son dakika: Selin etkili olduğu Bozkurt'ta yıkılan köprüler yeniden yapılıyor

Kastamonu, Tragger, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da çökme yaşanan kara yolunun bir yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:08 Sevgilisinin 3 yaşındaki kızının kalçasında ve genital bölgesinde sigara söndürdü: 35 yıl hapisle yargılanıyor
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:37:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da çökme yaşanan kara yolunun bir yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement