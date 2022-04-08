Kastamonu'da çökme yaşanan kara yolunun bir yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, taşan çay nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi, tarım arazileri sular altında kaldı.

Bölgede etkili olan sağanak ve kar sularının erimesi nedeniyle Araç çayında taşma meydana geldi. Karabük-Kastamonu kara yolunun 8. kilometresindeki heyelan sonucu yolun bir kısmı çöktü.

Bölgeye jandarma, Karayolları ve elektrik kurumu ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma, tehlike nedeniyle yolun Karabük istikametini trafiğe kapattı. Ulaşım, Kastamonu istikametinden sağlanıyor.

Bu arada yükselen sular nedeniyle tehlike altında kalan İhsanlı köyü köprüsünden geçişler zorunlu hallerde yapılabiliyor.

Çayın taşması sonucu tarım arazilerinin de sular altında kaldığı bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.