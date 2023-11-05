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Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin babası şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin babası şüpheli gözaltına alındı

Son Güncelleme: 05.11.2023 12:25

Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğan bebeğin babası olduğundan şüphelenilen bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ile bebeğin arasındaki biyolojik bağ, DNA testi ile tespit edilecek. Bebek bulunduktan sonra annesi olan 16 yaşındaki bir çocuk da gözaltına alınmıştı.

Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğan bebeğin babası olduğundan şüphelenilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin yanında bir erkek bebeğin bulunmasının ardından başlattıkları inceleme kapsamında bebeğin babası olduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli ile bebek arasında biyolojik bağ olup olmadığı DNA testi ile tespit edilecek.

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım'da vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince bebeğin annesi olduğu belirlenen 16 yaşında bir çocuk gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin babası şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin babası şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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