Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle çöp konteynırında yangın çıktı. Biranda büyüyen yangın, hemen yakınında bulunan araç ve dükkanlara sirayet etmeye başladı. Paniğe yol açan yangın sebebiyle vatandaşlar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, çöp konteynırında çıkan yangın araçlara ve işyerlerine sirayet etmeden söndürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da çöp konteynırda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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