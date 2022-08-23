Kastamonu'da çöp konteynırda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Kastamonu'da çöp konteynırda çıkan yangın korkuttu

23.08.2022 18:56
Kastamonu'da çöp konteynırda çıkan yangın korkuttu

Kastamonu'da çöp konteynırında çıkan yangın, park halindeki araçlara yaklaşınca panik yaşandı.

Kastamonu'da çöp konteynırında çıkan yangın, park halindeki araçlara yaklaşınca panik yaşandı. İtfaiye ekipleri, araçlara sirayet etmeden yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle çöp konteynırında yangın çıktı. Biranda büyüyen yangın, hemen yakınında bulunan araç ve dükkanlara sirayet etmeye başladı. Paniğe yol açan yangın sebebiyle vatandaşlar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, çöp konteynırında çıkan yangın araçlara ve işyerlerine sirayet etmeden söndürüldü. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da çöp konteynırda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da çöp konteynırda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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