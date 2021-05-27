Kastamonu'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 73 kişiye ceza - Son Dakika

Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 73 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da 20-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında maske takmamaktan 2, sosyal mesafeye uymamaktan 1, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 67, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 3 kişi olmak üzere toplam 73 kişiye 100 bin 570 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde ayrıca 27 Mayıs tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 13 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlarda yerleştirildi. Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 3 kişi hakkında ise TCK 195. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. - KASTAMONU