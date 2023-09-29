Kastamonu\'da Cuma Namazı Çıkışında Tartışma Sonucu Vatandaş Tüfekle Vurularak Öldürüldü

Kastamonu'da cuma namazı çıkışında tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Elyakut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki camide cuma namazını kıldıktan sonra dışarı çıkan Hüseyin Emiroğlu ile E.S. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.S. tüfekle Emiroğlu'na ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği Emiroğlu hayatını kaybetti.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Emiroğlu hayata döndürülemedi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Emiroğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. E.S. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU