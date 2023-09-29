Kastamonu'da Cuma Namazı Çıkışında Tartışma Sonucu Vatandaş Tüfekle Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

Kastamonu'da Cuma Namazı Çıkışında Tartışma Sonucu Vatandaş Tüfekle Vurularak Öldürüldü

Kastamonu\'da Cuma Namazı Çıkışında Tartışma Sonucu Vatandaş Tüfekle Vurularak Öldürüldü
Son Güncelleme: 29.09.2023 19:15

Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Elyakut köyünde, cuma namazı çıkışında Hüseyin Emiroğlu ile E.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından E.S. tarafından tüfekle ateş edilen Emiroğlu, hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri köye sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Emiroğlu kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, E.S.'yi gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da cuma namazı çıkışında tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Elyakut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki camide cuma namazını kıldıktan sonra dışarı çıkan Hüseyin Emiroğlu ile E.S. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.S. tüfekle Emiroğlu'na ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği Emiroğlu hayatını kaybetti.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Emiroğlu hayata döndürülemedi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Emiroğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. E.S. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Cuma Namazı Çıkışında Tartışma Sonucu Vatandaş Tüfekle Vurularak Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Cuma Namazı Çıkışında Tartışma Sonucu Vatandaş Tüfekle Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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