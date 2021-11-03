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Kastamonu'da Dadaylı ailesinin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı - Son Dakika

Kastamonu'da Dadaylı ailesinin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı

03.11.2021 20:43
Kastamonu'da Dadaylı ailesinin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı

Kastamonu'da yaşayan bir ailenin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı.

Kastamonu'da yaşayan bir ailenin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı.

Kurusaray köyünde Yaşar Dadaylı'ya ait iki katlı betonarme evin farklı odaları ile samanlığında 27 Ekim'den bu yana çıkan 5 yangın, aile fertlerince söndürüldü.

Yangınların evde hasara neden olmasının ardından köy meydanında bulunan yangın musluğundan eve hat çekildi. Aile üyeleri, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı nöbetleşe uyumaya başladı.

Yaşar Dadaylı, gazetecilere, yangınları, küçük çapta olması nedeniyle kendi imkanlarıyla söndürdüklerini söyledi.

Yangınların neden çıktığını bilmediklerini dile getiren Dadaylı, "Bir oda yanmaya başlıyor, söndürüyoruz. Orada yangın biter bitmez başka bir odada başlıyor. Çekyatlarımız, eşyalarımız, ahırımız yandı. Bir odada çok sayıda eşyamız yandı. Kalan eşyalarımızı, komşularımızla, yanmasın diye dışarı çıkardık." dedi.

Geceleri uyuyamadıklarını belirten Dadaylı, "Bu evde kalacağız ama uyumadan kalacağız. Zaten dün gece uyumadık, nöbetleşe yattık. Bu evde 6 kişi yaşıyoruz, korku içerisindeyiz, ne yapacağımızı şaşırdık. Bu olay nedeniyle hiç kimseden şüphelenmiyorum. Çekyatların alt kısmından yanıyor, kimden şüpheleneyim?" ifadelerini kullandı.

Yaşay Dadaylı'nın oğlu Ahmet Dadaylı da ellerinde hortumla gezdiklerini anlatarak, "Aşağıdaki odalara, ahıra, yanan samanlığın etrafına bakıyorum. Duramıyorum, 5 dakika sonra tekrar dolaşıyorum. Acaba aşağı mı yukarı mı yanacak diye elimde hortumla dolaşıyorum. Samanlığım, ahırım, odadaki eşyalarım yandı. Üstümdeki kıyafete kadar komşular verdi. Odalarda üç beş çekyat kaldı, onu da indirdik." diye konuştu.

Kurusaray köyü Muhtarı Mehmet Abdaloğlu ise yangınların nedeninin bilinmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu olayı kimsenin mantığı almıyor. Yangın ile ilgili bir kimseden şüphe edebilmek için çekyatın üst kısmından yanması lazım ama çekyat altından yandı. Yangın önce odada, daha sonra ahır ve samanlıkta çıktı. Bu ailenin düşmanı yok, dolayısıyla kimseden şüphelenmiyorum. Evlerinde bu yangınları çıkaracak yaramaz bir çocuk, alzaymır hastası veya dengesiz bir insan da yok."

Yapılan incelemelerde de bir sonuç çıkmadığına işaret eden Abdaloğlu, "İlk başlarda çıkan yangınlarla ilgili elektriği kestiler ama elektrikle alakası yok. Priz veya anahtarların bulunduğu yer ile yangının çıktığı nokta arasında hiçbir şekilde alakalı bir durum yok. Kimse bu durunun açıklamasını yapamıyor." diye konuştu.

Kastamonu, Yangın, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Dadaylı ailesinin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Dadaylı ailesinin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı - Son Dakika
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