Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgi elde edilen ve Kastamonu'da ikamet ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu