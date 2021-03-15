Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
15.03.2021 16:09
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgi elde edilen ve Kastamonu'da ikamet ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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