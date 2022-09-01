Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

01.09.2022 03:43
Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu'da DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilişkili kişilere para gönderdiği belirlenen bir şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kastamonu'da DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilişkili kişilere para gönderdiği belirlenen bir şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütle bağlantılı kişilere para gönderdiği belirlenen bir şahsın kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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